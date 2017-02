Star Wars: svelato il triste destino di Jar Jar Binks nel nuovo Canone

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come noto, quando laha acquisito la, lo story group della factory fondata daha provveduto a stabilire un Nuovo Canone atto a fare ordine fra le mille derive di più di tre decenni di Universo Espanso proseguito a briglia troppo sciolta, eliminando quello che andava eliminato e traendo spunto lì dove era giusto evitare di buttare tutto alle ortiche.

C’è però un personaggio particolarmente detestato dai fan che, essendo apparso nella Trilogia dei Prequel, non era eliminabile in alcun modo dal Canone Ufficiale della saga. Parliamo, chiaramente, di Jar Jar Binks, il Gungan più odiato della Galassia Lontana Lontana.

In molti si sono domandati che fine abbia fatto dopo gli accadimenti dell’Episodio III e ora, grazie al nuovo romanzo di Star Wars ambientato a Naboo fra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza intitolato Star Wars Aftermath: Empire’s End possiamo finalmente scoprire il triste destino del logorroico Jar Jar.

In un estratto pubblicato da Mashable leggiamo:

Un piccolo rifugiato di nome Mapo s’imbatte per strada in un Gungan che, due volte al giorno, si esibisce per i bambini nei paraggi di una fontana, accuratamente evitato dai più grandi. “Me sono Jar Jar” dice il clown quando Mapo si presenta. Il clown distrae il piccolo orfano strabuzzando gli occhi e gonfiando le guance, ma nasconde un velo di tristezza dentro di lui. “Jar Jar fatto uh-oh sbagli” ammette il Gungan spiegando perché non è più benaccetto da nessuna parte. “Quelli abitanti di Naboo pensano io aiutato l’Impero” dice mentre osserva in lontananza lasciando intendere di sapere ben più di quello che ha rivelato con le sue parole.