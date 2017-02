Qualche ora fa Anthony e Joe Russo hanno postato una foto sulla loro pagina Facebook mostrandoci un’ospite davvero speciale in visita sul set di

Si tratta di Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things, che è stata invitata dalla produzione ad assistere alle riprese.

Le riprese della seconda stagione della serie tv Netflix sono in corso in Georgia, a due passi dai teatri di posa dei Marvel Studios, perciò è possibile che l’attrice – grande fan dei film Marvel – sia stata invitata a fare una capatina.

In rete i fan sono già esplosi in speculazioni sulla possibilità che la giovane ragazza abbia un ruolo nel film, ma se così fosse i due fratelli non avrebbero svelato la loro carta in tavola così presto.

Ecco la foto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati senza soluzione di continuità in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.