, il volto del nuovonell’Universo Cinematografico Marvel, ha pubblicato un video su Instagram nel quale dà fuoco allo script di, le cui riprese sono in corso.

Il motivo è presto detto: tutti gli attori devono restituire il proprio script (che supponiamo sia marchiato in modo da essere riconoscibile in caso di leak) alla produzione dopo averlo letto, e a quanto pare Holland non ci è riuscito. Nel video, quindi, mostra a tutti di aver distrutto la sua copia… nella stufa!

Rule number one… hand in your script 😂 A post shared by ✌️ (@tomholland2013) on Feb 17, 2017 at 2:21pm PST

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati senza soluzione di continuità in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.