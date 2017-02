We Got This Covered ha di recente incontratoin occasione della promozione di Kong: Skull Island.

L’intervista ha naturalmente toccato anche i film dell’Universo Cinematografico Marvel e l’attore ha colto l’occasione per ribadire che sarebbe interessato a un film in solitario dedicato a Nick Fury e che sebbene non comparirà in Black Panther (ora in produzione), c’è la possibilità che faccia una comparsa in Captain Marvel l’anno prossimo:

Confermo, adorerei un film su Nick Fury, sono apertissimo. Ma al momento stanno girando i due Infinity War, e poi ci sarà il film con Brie [Larson] Captain Marvel, in cui forse [Nick] comparirà. Ho chiesto alla Marvel: “Quindi fate un film su Pantera Nera e l’unico personaggio nero dell’Universo Marvel non compare?”, loro hanno risposto: “Nick Fury non è nel Wakanda!”. Insomma, com’è possibile che non conosca l’altro supereroe nero del pianeta? Come funzionano queste cose? Ma niente, mi hanno detto che non ci sarò.

Le riprese di Black Panther sono partite a gennaio 2017. Nel cast Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown e John Kani.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 16 febbraio 2018.