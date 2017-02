Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Uscirà il 2 marzo nei cinema italiani, il nuovo film di Maccio Capatonda con Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Ivo Avido, Sabrina Ferilli, Antonia Truppo e Fabrizio Biggio.

BadTaste.it ha l’opportunità di regalare ai propri lettori l’ingresso all’anteprima del film che si terrà il 22 febbraio alle 10.30 del mattino al Cinema Adriano di Roma, seguita dalla conferenza stampa alla quale parteciperanno il regista e i protagonisti.

Per ottenere i biglietti basta seguire queste istruzioni:

Questa la sinossi ufficiale:

Uno strano omicidio sconvolge la vita sempre uguale di Acitrullo, sperduta località dell’entroterra abruzzese.

Quale occasione migliore per il sindaco (Maccio Capatonda) e il suo vice (Herbert Ballerina) per far uscire dall’anonimato il paesino? Oltre alle forze dell’ordine infatti, accorrerà sul posto una troupe del famigerato programma televisivo “Chi l’acciso?”, condotto da Donatella Spruzzone (Sabrina Ferilli). Grazie alla trasmissione e all’astuzia del sindaco, Acitrullo diventerà in men che non si dica famosa come e ancor più di Cogne!

Ma sarà un efferato crimine o un… omicidio a luci grosse??