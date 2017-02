È finalmente uscito nelle sale italiane il sesto e ultimo (?) capitolo della saga di Resident Evil, intitolato The Final Chapter. Per l’occasione abbiamo deciso di raggruppare in una fotonotizia tutti i momenti più iconici della saga, ossia tutte quelle scene che hanno contraddistinto ogni capitolo. A dispetto della critica negativa che ha accompagnato l’uscita di ogni lungometraggio, l’esalogia di Resident Evil si può tranquillamente definire come la saga tratta dai videogiochi più longeva e redditizia della storia del cinema. È pur vero che sin dal primo film è apparso evidente il netto distaccamento con la trama dei videogiochi della Capcom.

A fronte di un budget di 290 milioni complessivi, l’intera saga, al momento, ha incassato 1,051,739,967 dollari. Sarebbe assurdo non definire questo un progetto dal successo planetario. Dopo 15 anni dall’uscita del primo film diretto da Paul W.S. Anderson, i fan della serie stanno accorrendo nuovamente al cinema dimostrando interesse. Oggi, e sicuramente anche nel futuro, Resident Evil è per tutti gli appassionati un vero e proprio guilty pleasure, e per coloro che sanno prendere questo progetto per quello che realmente vuole essere allora il divertimento è più che assicurato.