In rete è approdato il primo trailer di, il nuovo film scritto e diretto da(A Girl Walks Home Alone at Night) presentato al passato Festival di Venezia (qui trovate la nostra recensione videorecensione ) con protagonisti Suki Waterhouse (The Divergent Series: Insurgent), Jason Momoa, Giovanni Ribisi e Keanu Reeves.

La pellicola segue le vicende di Arlen (Waterhouse), una ragazza che viene abbandonata un una zona desertica del Texas separata dal mondo civile. Mentre cerca di orientarsi in quell’angusto ambiente la ragazza viene catturata da un gruppo di cannibali e selvaggi che mettono a repentaglio il suo istinto di sopravvivenza.

Il film approderà nelle sale americane il 23 giugno. Ecco il trailer: