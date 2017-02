Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Bim Distribution ha pubblicato online il trailer italiano di, la nuova commedia francese diretta da(Mea Culpa) con protagonista(Giù al Nord, Supercondriaco).

Il film approderà nelle nostre sale il 16 marzo. Ecco il trailer seguito dal poster e dalla sinossi ufficiale:

François Gautier è tirchio! Risparmiare gli dà gioia, la prospettiva di dover pagare lo fa sudare freddo. La sua vita è scandita in funzione di un unico obiettivo: non mettere mai mano al portafoglio. Una vita che tuttavia viene completamente sconvolta in un solo giorno: si innamora di una donna e scopre di avere una figlia di cui ignorava l’esistenza.

Costretto a mentire per riuscire ad occultare il suo terribile difetto, per François cominciano i problemi. Poiché a volte mentire può costare caro, molto caro…