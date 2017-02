A Città del Capo in Sud Africa sono ufficialmente iniziate le riprese di, sesto capitolo del franchise di Tremors in arrivo direttamente in home video nel 2018 grazie alla Universal Pictures Home Entertainment.

Michael Gross e Jamie Kennedy (Scream) torneranno nei rispettivi ruoli di Burt Gummer e Travis Welker insieme a Tanya van Graan (Death Race: Inferno, Zulu), Rob van Vuuren (Mandela: Long Walk to Freedom) e Greg Kriek (Momentum).

Nel film Burt Gummer e suo figlio Travis Welker si ritrovano letteralmente circondati da Graboid e Ass-Blasters quando si dirigono verso il Canada per indagare su una serie di misteriosi attacchi. Arrivati in un centro di ricerca nella tundra artica, Burt inizia a sospettare che i Graboid vengano usati come arma. Tuttavia, prima di poter dimostrare i fatti, l’uomo viene avvelenato. Con solo 48 ore di vita, Burt dovrà creare un antidoto, anche se per farlo dovrà trovare qualcuno in grado di mungere un Graboid.

Don Michael Paul (già regista di Tremors 5: Bloodlines) sta dirigendo il film su una sceneggiatura di John Whelpley (Tremors 5: Bloodlines, Dallas).

