L’inizio delle riprese diin Australia si avvicina sempre di più, e il registasta mettendo insieme la squadra di tecnici e artisti che lo aiuteranno a portare sul grande schermo le avventure dell’iconico supereroe DC.

Rispondendo alla domanda di un fan su Twitter, oggi Wan ha confermato che il direttore della fotografia del film sarà Don Burgess, un nome molto importante a Hollywood visto che ha lavorato come direttore della fotografia in successi come Forrest Gump (per il quale è stato nominato all’Oscar), Cast Away, Flight e Spider-Man. Inoltre è stato direttore della fotografia di The Conjuring – il Caso Enfield, diretto proprio da Wan.

Don Burgess. Some upcoming kid I gave a break to on Conjuring 2. https://t.co/BMzyqzrSE3 — James Wan (@creepypuppet) February 20, 2017

Il film di James Wan uscirà il 27 luglio 2018. Momoa interpreterà il re di Atlantide come in Batman V Superman: Dawn of Justice e in Justice League, mentre Amber Heard sarà Mera.

Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941.