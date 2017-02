Inarrestabile. Il film di James Foley ha vinto il secondo weekend consecutivo al box-office italiano, portando al cinema quasi 400mila spettatori e incassando 2.8 milioni di euro, con una media di oltre 4.100 euro. Complessivamente la pellicola ha superato i 12.1 milioni di euro, ormai stabilmente il maggiore incasso del 2017 finora.

Al secondo posto troviamo Mamma o Papà?, con 1.8 milioni di euro: la commedia ottiene la seconda miglior media della classifica (oltre 3.800 euro per sala) e sale a 2.1 milioni di euro nei sei giorni.

Terza posizione per Ballerina: il film d’animazione incassa 1.2 milioni di euro in quattro giorni. Al quarto posto un’altra nuova uscita, Resident Evil: the Final Chapter, che incassa 642mila euro. Il film più recente della saga, Retribution, aveva incassato 1.2 milioni in tre giorni nel 2012, chiudendo poi a 2.6 milioni complessivi.

Scende al quinto posto LEGO Batman: il Film, con 619mila euro e due milioni complessivi. Sesta posizione per La La Land, che incassa 560mila euro e sale a 6.6 milioni complessivi. Settima posizione per La Battaglia di Hacksaw Ridge, con 496mila euro e 3.1 milioni complessivi, mentre apre all’ottavo posto Manchester by the Sea con 455mila euro.

Scendono al nono e decimo posto Smetto Quando Voglio – Masterclass (355mila euro, tre milioni complessivi) e L’Ora Legale (284mila euro, 10 milioni complessivi).

Le altre due nuove uscite si piazzano al dodicesimo e tredicesimo posto: Autobahn incassa 226mila euro, mentre Moonlight ne raccoglie 174mila.