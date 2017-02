Nota: l’analisi in questo articolo prende in considerazione le stime d’incasso nei tre giorni. Martedì mattina pubblicheremo l’analisi sul weekend lungo dei Presidenti, che includerà gli incassi di oggi (la festività del Giorno dei Presidenti).

Sono LEGO Batman: il Film e Cinquanta Sfumature di Nero (un film per famiglie e un film vietato ai minori) a vincere nuovamente il weekend negli Stati Uniti, battendo tutte le nuove uscite.

La pellicola d’animazione incassa 34.2 milioni di dollari nei tre giorni, perdendo solo il 35.4% rispetto al weekend d’esordio e salendo a 98.7 milioni di dollari: nei quattro giorni supererà i 100 milioni complessivi. In tutto il mondo ha superato i 170 milioni di dollari (ne è costati un’ottantina).

Cala del 55% rispetto all’esordio Cinquanta Sfumature di Nero: un calo nella norma per questo tipo di pellicola, che incassa 20.9 milioni di dollari e sfiora i 90 milioni complessivi. Nel mondo il film ha raggiunto i 277 milioni di dollari, quando ne è costati poco più di cinquanta.

Apre al terzo posto la prima nuova uscita del weekend: The Great Wall incassa 18.1 milioni di dollari nei tre giorni, che dovrebbero tradursi in 21 milioni nei quattro giorni. La cifra è leggermente superiore alle aspettative, ma comunque nettamente inferiore al necessario per rendere un blockbuster da 150 milioni di dollari un successo. C’è di buono che la pellicola prodotta in Cina dalla Legendary Pictures ha già superato i 260 milioni di dollari nel mondo.

Al quarto posto tiene molto bene John Wick: Chapter Two, con 16.5 milioni di dollari (che diventeranno quasi 20 nei quattro giorni) e un totale di 58.6 milioni di dollari in dieci giorni (90 nel mondo). Il primo film ne aveva incassati 43 in tutta la sua corsa.

Apre al quinto posto Fist Fight: l’altra nuova uscita del weekend incassa 12 milioni di dollari. Sesta posizione per Il Diritto di Contare, con 7.1 milioni di dollari e un totale di ben 140 milioni. Altri 7 milioni per Split, che sale a 123 milioni negli USA e 193 nel mondo, mentre Qua la Zampa incassa 5.5 milioni di dollari e sale a 50 milioni complessivi. Al nono posto La La Land incassa 4.5 milioni di dollari e sale a 133.5 milioni di dollari (ben 340 nel mondo). Chiude la top ten La Cura del Benessere: il film di Gore Verbinski incassa solo 4.2 milioni di dollari in 2.700 cinema, un vero flop visto il budget da 40 milioni di dollari.