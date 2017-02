Spoiler

L’articolo contiene SPOILER sul film.

John Wick: Chapter Two debutterà nelle nostre sale il 23 marzo. Tuttavia il film con protagonista Keanu Reeves è già nelle sale americane dal 10 febbraio.

Per tale motivo è già apparsa in rete un’interessante infografica che mostra tutte le uccisioni eseguite dal sicario interpretato da Keanu Reeves durante tutta la durata del film.

Se non volete subire SPOILER sulla pellicola vi sconsigliamo la visione del grafico sottostante:

John Wick: Chapter Two è approdato nelle sale statunitensi il 10 febbraio 2017 e in arriverà Italia il 23 marzo.

Tra le new entry troviamo Riccardo Scamarcio (di recente in Il Sapore del Successo), Ruby Rose (Resident Evil: The Final Chapter) e Peter Stormare (Fargo, Dancer in the Dark), che si uniscono ai Comon e Ian McShane. Di ritorno, dopo una parte nel primo film, anche John Leguizamo, Bridget Moynahan, Thomas Sadoski e Lance Reddick.

Alla regia è tornato Chad Stahelski, già regista della prima pellicola insieme a David Leitch, mentre la sceneggiatura è firmata da Derek Kolstad. Alla produzione troviamo Basil Iwanyk della Thunder Road.

Sviluppato con un budget di 20 milioni di dollari, il primo film ne ha incassati in tutto il mondo ben 78.

FONTE: GeekTyrant