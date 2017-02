In uno dei suoi ultimi post in rete,sembra confermare il suo ritorno innel ruolo del dottor Henry WuL’attore, che ha interpretato il genetista sia indel 1993 che indel 2015, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con uno dei Velociraptor ai Pinewood Studios, in Gran Bretagna.

Il suo probabile coinvolgimento nel film di J.A. Bayona non è comunque una sorpresa: già nel novembre del 2016 il produttore Frank Marshall aveva dichiarato che probabilmente il dottor Wu sarebbe apparso nuovamente nel franchise, spiegando:

Quando decollano in elicottero, sai che prima o poi dovranno scendere.

Qui di seguito la foto postata da Wong:

#rawr Un post condiviso da BD Wong (@wongbd) in data: 18 Feb 2017 alle ore 10:41 PST

La produzione di Jurassic World 2 inizierà il 27 febbraio del 2017 alle Hawaii. Alla regia ci sarà Juan Antonio Bayona, regista di The Orphanage e The Impossibile. Il film non sarà girato solo alle Hawaii: secondo indiscrezioni, una parte delle riprese si terrà presso i Pinewood Studios di Londra.

La data di uscita è fissata per il 22 giugno 2018, nel cast torneranno Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Tra le new entry Toby Jones e Rafe Spall.

