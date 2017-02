Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il montaggio dimostrato alle anteprime stampa ammontava a circa 135-137 minuti e non conteneva alcuna scena dopo i titoli di coda. Sembra, però, che su questo fronte qualcosa sia cambiato nelle ultime ore.

Ai cinema negli Stati Uniti è stato infatti comunicato una nuova durata di 140.34 minuti, il che lascia intendere che una scena dopo i titoli di coda potrebbe essere stata aggiunta.

Vi terremo aggiornati! Intanto, a seguire, alcuni nuovi spot televisivi.

@rob_keyes We get listings so we can plan showtimes accordingly. pic.twitter.com/zOPZFesUg0

— Mike Sampson (@mjsamps) February 18, 2017