Potrei aver trovato qualcosa proprio oggi. Sono andato da Tom con un’immagine di qualcosa, Tom l’ha guardata e ha esclamato “Ma è fantastico! Voglio cadere in quel modo!”.

Come saprete, la saga diè famosa per le scene acrobatiche nelle qualinon utilizza controfigure. Nell’ultimo episodio (Mission Impossible: Rogue Nation), Cruise ha girato la scena iniziale del film rimanendo davvero attaccato a un aereo in volo . Il sesto capitolo, nuovamente diretto da, non farà eccezione: il regista ha dichiarato di avere concordato con Cruise una nuova scena acrobatica “estrema” che sarà girata dal vivo e senza alcuna controfigura per l’attore. Come rivelato da McQuarrie:

Il regista ha inoltre accennato alla presenza nel sesto capitolo di vecchie glorie del franchise. Dalle dichiarazioni di McQuarrie, non sarebbe solo Rebecca Ferguson a fare ritorno:

Ci saranno persone il cui ritorno è qualcosa che non vi aspettate!

Tra le dichiarazioni sul nuovo film, McQuarrie ha accennato a una scena iniziale non convenzionale rispetto ad altri capitoli della serie:

Non inizierà con una scena d’azione, e questa è stata una delle scelte più ardue per il film.

Le riprese di Mission: Impossible 6 avranno inizio il 10 aprile a Parigi. L’uscita del film è attualmente prevista per il 27 luglio del 2018.

Fonti: Empire, CS