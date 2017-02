La Writers Guild of America, l’ultima grande categoria di professionisti di Hollywood a organizzare un premio annuale prima degli Oscar, ha annunciato stanotte i vincitori dei WGA Awards 2017.

A trionfare in questa edizione sono stati Moonlight, nella categoria sceneggiatura originale, e Arrival, nella categoria sceneggiatura adattata. Nella categoria doumentari il premio è stato assegnato a Command and Control, basato sul libro di Eric Schlosser. Oliver Stone e Aaron Sorkin hanno ricevuto il Laurel Award, rispettivamente per il cinema e la televisione, mentre John Waters ha ottenuto il premio alla cattiera. Ad Abbas Kiarostami, infine, il Jean Renoir Award postumo, premio internazionale della sceneggiatura.

È capitato solo due volte, negli ultimi 32 anni, che gli Oscar alla sceneggiatura andassero entrambi a due film diversi rispetto alle premiazioni dei WGA Awards. Quest’anno potrebbe capitare per la terza volta, anche se c’è un distinguo: Moonlight dovrebbe sì ricevere l’Oscar, ma come sceneggiatura… adattata. Ecco quindi sfumare le possibilità che l’Oscar vada ad Arrival, mentre sul fronte sceneggiatura originale molto probabilmente l’Oscar andrà a La La Land o a Manchester by the Sea.

Ma come è possibile tutto questo? Semplice: l’Academy ha stabilito che Moonlight è l’adattamento di uno spettacolo mai prodotto, mentre per la WGA e i BAFTA si tratta di una sceneggiatura originale.

Ecco tutti i vincitori, anche della sezione televisiva:

FILM

Original Screenplay: Barry Jenkins, Moonlight

Adapted Screenplay: Eric Heisserer, Arrival

Documentary Screenplay: Robert Kenner and Eric Schlosser, Command and Control

TELEVISIONE

Long-form Original: Confirmation

Long-form Adapted: The People v. O.J. Simpson

Drama Series: The Americans

Comedy Series: Atlanta

New Series: Atlanta

Episodic Drama: “The Trip” ( This Is Us )

) Episodic Comedy: “Kimmy Goes on a Playdate!” ( Unbreakable Kimmy Schmidt )

) Animation: “Stop the Presses” ( BoJack Horseman )

) Comedy Variety Series: Last Week Tonight with John Oliver

Paddy Chayefsky Laurel Award for TV Writing Achievement: Aaron Sorkin

Le candidature agli Oscar sono state annunciate il 24 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo il 26 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta sarà trasmessa dalla ABC, e rilanciata in più di 225 Paesi in tutto il mondo.