Sono iniziate ufficialmente a Dubrivnik, in Croazia, le riprese del nuovo film diprodotto dalla Summit/Lionsgate e diretto da

Il Dubrovnik Daily ha pubblicato le prime immagini dal set che raffigurano Taron Egerton nei panni dell’iconico ladro che rubava ai ricchi per donare ai poveri, assieme a Eve Hewson, che interpreta Lady Marian. Coinvolte nelle riprese all’interno delle mura della città vecchia un centinaio di comparse in costume di scena e assieme a cavalli. La produzione rimarrà a Dubrovnik fino al 6 marzo e tutti gli attori, tranne Jamie Dornan, sono già arrivati in Croazia.

Potete vedere tutte le foto in questa pagina.

Il film, decritto come una storia di origini in stile Batman Begins di Christipher Nolan, racconterà la storia di Robin Hood che, di ritorno dalle Crociate, si ritroverà davanti ad una foresta di Sherwood in preda alla corruzione. Insieme ad un gruppo di fuorilegge, Robin tenterà di prendere in mano le redini della situazione.

Diretto da Otto Hathurst, il film è stato scritto da Joby Harold (autore anche dello script del King Arthur di Guy Ritchie) e verrà prodotto dalla Appian Way di Leonardo DiCaprio.

Nel cast anche Eve Hewson nei panni di lady Marian, Tim Minchin in quelli di Frate Tuck, Jamie Dornan in quelli di Will Scarlet e Jamie Foxx in quelli di Little John.

L’uscita è fissata per il 23 marzo 2018.