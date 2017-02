Mancano pochi giorni all’uscita diin Italia: il più grande film mai prodtto in Cina arriverà nelle sale italiane giovedì, ma mercoledì serasarà possibile vederlo in anteprima in Dolby Atmos 3D nella sala Energia del Cinema Arcadia di Melzo (Milano).

L’evento verrà presentato da Andrea Francesco Berni di BadTaste.it, che ha una partnership con Arcadia. Per partecipare potete prenotare o preacquistare il vostro biglietto (si tratta dello spettacolo del 22 febbraio alle ore 21) in questa pagina:

Questa la sinossi ufficiale:

Con la superstar mondiale Matt Damon e la regia di uno dei più visionari autori dei nostri tempi, Zhang Yimou (Hero, La Foresta dei Pugnali Volanti), The Great Wall della Legendary Pictures racconta la storia di un gruppo scelto, alle prese con la valorosa difesa dell’umanità su uno dei più iconici monumenti del mondo. La prima produzione in lingua inglese di Zhang Yimou è il più grande film interamente girato in Cina. Nel cast di The Great Wall sono presenti anche Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe e Andy Lau.

Diretto da Zhang Yimou, The Great Wall uscirà il 23 febbraio in tutta Italia.