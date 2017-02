Si è spento a 95 anni, il più anziano membro della American Society of Cinematographers, a cui si era unito nel 1951.

Hirschfeld è stato direttore della fotografia di capolavori “volutamente” in bianco e nero come Frankenstein Junior (1974) e A Prova di Errore di Sidney Lumet (1964). “Mel Brooks e Gene Wilder mi fecero assistere alle proiezioni del Frankenstein originale e di La Moglie di Frankenstein, per ricordarmi che aspetto avevano. Il problema da risolvere era ricreare quello stile con degli obiettivi diversi, una pellicola diversa e luci diverse da quelle del 1932,” spiegava nel 2006 in una intervista. “Alla fine della prima settimana di riprese mi chiesero di rimanere dopo i giornalieri, e mi dissero che non erano felici dell’aspetto del film. ‘Non è ciò che vogliamo, vogliamo fare satira, deve essere tutto più estremo ed eccessivo.’ Sottolineai il fatto che nessuno mi aveva detto questo, e Gene Wilder confermò la cosa a Mel Brooks: ‘Mel, ha ragione, non glielo avevamo detto.” Gli dissi che avrei provato delle altre soluzioni quella sera, e il giorno dopo mi avrebbero detto cosa ne pensavano. Con i giornalieri del giorno successivo la cosa rientrò, erano molto soddisfatti. Il giorno dopo le cose andavano ancora meglio. A metà produzione, mentre eravamo in coda per il pranzo, Mel mi disse ‘Jerry, sono felice di non averti licenziato un mese fa.’ E io pensai: ‘Mel, sei fortunato che non me ne sono andato’.”

Tra i film a cui ha lavorato Hirschfeld nella sua lunga carriera, iniziata negli anni cinquanta, ricordiamo anche Diario di una Casalinga Inquieta (1970), Spirale d’Odio (1072), Gli Avventurieri del Pianeta Terra (1975), Dragonfly (1976), Il Più Grande Amatore del Mondo (1977), I Vicini di Casa (1981) e L’Ospite d’Onore (1982).

