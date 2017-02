Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso di un’intervista a ComicBook Debate , è stato chiesto adi nominare alcuni registi dai quali è stato ispirato e verso i quali nutre un sentimento di ammirazione.

Il regista di Aliens – Scontro Finale, Terminator 2, Titanic e Avatar ha inizialmente menzionato come suoi “maestri” Alfred Hitchcock, David Lean e Stanley Kubrick. Parlando poi dei registi contemporanei e in attività che ammira oggi, oltre a Ridley Scott, uno dei nomi citati da Cameron è quello di Zack Snyder, regista di 300, Watchmen, L’Uomo d’Acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice.

Ricordando il momento in cui il regista de L’alba dei morti viventi (2004) e 300 (2007) giunse sotto i riflettori, Cameron ha rivelato di essere rimasto elettrizzato dal lavoro di giovani registi come Snyder che, a suo dire, stavano “creando il loro linguaggio cinematografico”.

Tra gli altri registi menzionati da Cameron ci sono anche Robert Rodriguez (Sin City) e Tim Miller (Deadpool).

Al momento, Cameron è al lavoro su Avatar 2,3,4, e 5.

Qui di seguito potete vedere l’intervista al regista:

