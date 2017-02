Come nel caso di alcuni universi cinematografici, anche ilpartito con Godzilla nel 2014 e che proseguirà confarà leva sulla tradizione delle “scene post-credits”, le sequenze aggiuntive dopo i titoli di coda.

Lo ha confermato con un tweet Kelvin Chavez di Latino Review. Quanto al contenuto della scena, le informazioni scovate da ScifiJapan rappresentano un grande indizio. Il sito ha diffuso i titoli di coda integrali della pellicola di Jordan Vogt-Roberts, nei quali figura un credit per l’uso di “‘Godzilla’, ‘King Ghidorah’, ‘Mothra’ e ‘Rodan’ creati da e di proprietà della Toho Co., Ltd“.

Insomma, tutto lascia intendere che ci sarà un rimando a Godzilla: King of Monsters in uscita nel 2019.

KONG FANS! Make sure your butts stay on your seats for an awesome awesome after credit scene from #kongskullisland It will NOT disappoint!! pic.twitter.com/bckac6zup3

— Kellvin_Chavez (@Kellvin_Chavez) February 14, 2017