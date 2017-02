La La Land: la caffetteria vista nel film apre i battenti al Warner Bros. Studio Tour

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Ricordate la caffetteria degli studios in cui Mia, il personaggio interpretato da Emma Stone inlavora?! Bene. Tale set verrà incluso nel tour degli studios della Warner Bros. di Hollywood.

Oltre agli innumerevoli set presenti nell’area, i visitatori (dal 18 febbraio al 6 marzo) potranno ammirare anche la caffetteria vista nel film di Damien Chazelle.

“Here’s to the ones who dream.”

We’ve dressed this @LaLaLand set! See it for yourself at #wbtourhollywood. Photo: Dale Robinette. pic.twitter.com/8kk0qQ2wLb

— WB Tour Hollywood (@wbtourhollywood) 17 febbraio 2017