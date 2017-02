Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Warner Bros. ha diffuso in rete due nuove clip italiane di, il film diretto ed interpretato dache approderà nei nostri cinema il 2 marzo.

Potete ammirare i video qui sotto:

Nel cast Affleck, Sienna Miller, Zoe Saldana, Brendan Gleeson, Chris Messina, Chris Cooper e Elle Fanning.

La Legge della Notte è ambientato nei ruggenti anni ’20 quando il Proibizionismo non riesce a fermare il fiume d’alcool che invade gli speakeasy della mala. Chiunque con abbastanza ambizione e nervi saldi ha l’opportunità di ottenere rapidamente potere e denaro e così Joe Coughlin, il figlio di un commissario della Polizia di Boston, da tempo ha voltato le spalle alla sua rigida educazione per diventare un fuorilegge. Però perfino tra i criminali esistono delle regole e Joe infrange la più grande: incrocia il suo cammino con un potente boss, rubandogli soldi e donna. L’incontro finisce in tragedia, conducendo Joe su un percorso di vendetta, ambizione, amore e tradimenti che lo costringe a lasciare Boston per Tampa e i suoi contrabbandieri di rum.