A riprese appena iniziate si unisce al cast di

La star di Game of Thrones – il Trono di Spade (interpreta Theon Greyjoy) sarà un ex-marine che si unisce a un gruppo di estranei (tra cui il protagonista Boyd Holbrook) per fermare le creature che sono a caccia di uomini, in una ambientazione mai vista finora in un film di Predator: la periferia.

Nel cast saranno presenti anche Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).

Il film approderà nelle sale americane il 9 febbraio 2018.

Fonte: THR