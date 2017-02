Nuovo ingresso nel cast di, il sequel del blockbuster del 2014 diretto da Gareth Edwards.

Si tratta, stando a Variety, di Kyle Chandler, di recente al cinema in Manchester by the Sea. L’attore interpreterà il padre del personaggio interpretato da Millie Bobby Brown.

Per il momento non sono disponibili dettagli sulla trama della pellicola.

Godzilla: King of the Monsters uscirà il 22 maggio 2019 e farà parte, assieme a Kong: Skull Island, del Monsterverse, l’universo cinematografico dei mostri che culminerà in Godzilla vs. Kong, in arrivo nel 2020.

Il film sarà diretto da Michael Dougherty.