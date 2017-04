Mancano ancora due anni al 3 maggio 2019, quando(ancora senza titolo) uscirà nei cinema di tutto il mondo, ma con l’arrivo in sala dii fan – e i giornalisti specializzati – iniziano a chiedersi quale direzione prenderà l’Universo Cinematografico Marvel al concludersi della Fase 3. Ci sarà una Fase 4?

Collider lo ha chiesto a Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, il quale ha risposto quanto segue:

Siamo stati molto fortunati, le scadenze dei contratti non hanno avuto troppo impatto. Ci sono stati attori sotto contratto per alcuni film, poi abbiamo avuto nuove idee e abbiamo voluto intraprendere nuove direzioni, come in Civil War, e abbiamo avuto la fortuna di chiudere nuovi contratti. Oppure film come Spider-Man: Homecoming, in cui i membri del cast sono stati entusiasti per la direzione e le storie che volevamo raccontare. Quindi ora dobbiamo ripartire proprio dalle storie, dai territori che vogliamo esplorare con esse. Certamente, Infinity War avrà un senso di climax, e quando arriveremo ad Avengers 4 sentiremo senz’altro un senso di conclusione delle tre fasi composte da 22 film che hanno scandito l’Universo Cinematografico Marvel. Quello che accadrà dopo… sarà molto diverso. Non so se potremo chiamarla Fase 4: potrebbe essere qualcosa di nuovo.

Insomma, Avengers 4 potrebbe chiudere un capitolo durato più di dieci anni nel quale i Marvel Studios hanno raggruppato i propri film in Fasi. Quello che accadrà dopo è ancora un mistero, ma sembra sarà qualcosa di diverso, e coinvolgerà probabilmente attori diversi da Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Jeremy Renner, i cui obblighi contrattuali sono ormai prossimi alla conclusione, o semplicemente personaggi diversi da quelli da loro interpretati.

Feige comunque sottolinea che al momento i Marvel Studios non si stanno concentrando sul dopo Avengers 4, ma sul PRIMA:

Comunque non stiamo discutendo attivamente di nulla dopo Avengers 4, abbiamo semplicemente fissato la data di Spider-Man: Homecoming 2 (che avrà un titolo diverso), per via degli accordi con la Sony per poter includere Spidey nei film degli Avengers, e il fatto che James Gunn farà un terzo Guardiani della Galassia più avanti. Ma quello su cui ci stiamo concentrando ora, in maniera attiva, sono gli otto film in sviluppo o lavorazione incluso Guardiani della Galassia Vol. 2.

La vera svolta, a quanto pare, avverrà dopo Infinity War, attualmente in fase di riprese (ricordiamo che due giorni fa è stato confermato che Infinity War e Avengers 4 verranno girati separatamente):

Abbiamo un’idea dell’aspetto che avrà l’Universo Cinematografico Marvel post-Infinity War, e sarà molto, molto diverso.

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.