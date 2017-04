Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Lucky Red ha pubblicato online il trailer di, nuovo progetto cinematografico realizzato per celebrare il 50° anniversario dall’uscita di “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, il celebre disco dei Beatles.

La descrizione ufficiale del progetto recita:

Dopo Eight days a week, che raccontava la nascita del mito e l’incredibile “stagione” live dei ragazzi di Liverpool, The Beatles: Sgt Pepper & Beyond affronta i dodici mesi più cruciali della carriera della band: l’anno in cui i Fab Four sospesero i tour diventando gli artisti più innovativi del mondo in sala di registrazione. Nel film immagini e interviste inedite che raccontano il periodo magico degli Abbey Road Studios, la nascita delle canzoni e il lancio dell’album che più di ogni altro ha segnato la loro storia. Un nuovo capitolo per approfondire quell’avventura che forse è ancora oggi la più rivoluzionaria del panorama culturale mondiale.