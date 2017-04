L’attesa è quasi finita: il 26 aprile si terrà l’, e BadTaste.it è media partner di 20th Century Fox per l’attesa giornata di festa dedicata alla saga degli Xenomorfi.

Come sapete l’iniziativa si terrà in sei città italiane, dove verrà proiettato gratuitamente Alien – Director’s Cut (1979), un saluto e un’introduzione di Ridley Scott e due scene in esclusiva di Alien: Covenant, in arrivo l’11 maggio nelle sale italiane. I vari cinema avranno allestimenti particolari, e tutti i fan riceveranno l’albo speciale di Alien edito da saldaPress.

L’evento, lo ricordiamo, è rigorosamente gratuito e sono rimasti ancora dei posti disponibili: per partecipare basta cliccare sul link sottostante, compilare i campi, scegliere la città che preferite e riservare uno o due posti condividendo l’artwork su Facebook o Twitter.

Ci raccomandiamo di riservare i posti SOLO se siete sicuri di partecipare: nel caso cambiaste idea e non poteste più partecipare, vi invitiamo a scriverci a anteprima@badtaste.it.

Alien: Covenant uscirà l’11 maggio. La sinossi ufficiale del film:

Ridley Scott ritorna nell’universo da lui creato in Alien con Alien: Covenant, il secondo capitolo della trilogia prequel iniziata con Prometheus e che si collegherà direttamente all’opera di fantascienza del 1979. Diretta verso un pianeta remoto ai confini estremi della galassia, la ciurma della navicella Covenant scopre un presunto paradiso inesplorato che in realtà è un mondo oscuro e pericoloso. L’unico abitante è il “sintetico” David (Michael Fassbender), sopravvissuto della fallimentare spedizione Prometheus.

Nel cast Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England e Benjamin Rigby. Le riprese del film sono iniziate ad aprile 2016 e si sono svolte in Australia e Nuova Zelanda. La sceneggiatura è di Jack Paglen e Michael Green. L’uscita è prevista per il 19 maggio negli USA.

