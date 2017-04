Secondo The-Numbers ha superato, in termini di vendite in DVD e Blu-ray,

Dal momento della release in home video, il film di David Ayer ha infatti venduto oltre 1,6 milioni di Blu-ray e 971.026 DVD. Il film di Zack Snyder è al momento fermo a circa 1,5 milioni di Blu-ray e 619.096 DVD. In termini prettamente finanziari, Suicide Squad supererebbe Batman v Superman di un margine considerevole: dalle vendite in home video, il film di Ayer ha totalizzato oltre 48 milioni di dollari, quello di Snyder circa 39. È un dato interessante per il film con Will Smith e Margot Robbie, anche perché Batman v Superman è stato distribuito in home video ben prima di Suicide Squad.

Questa la sinossi del film:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?

La pellicola, diretta da David Ayer, è uscita nelle sale americane il 5 agosto e il 13 agosto in Italia.

Nel cast del film Will Smith (Deadshot); Joel Kinnaman (Rick Flagg); Margot Robbie (Harley Quinn); Jared Leto (Joker); Jai Courtney (Boomerang); Cara Delevingne (Enchantress); Viola Davis (Amanda Waller); Jay Hernandez, Common, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Karen Fukuhara, Adam Beach, Scott Eastwood, Ike Barinholtz.

Scritto e diretto da David Ayer, il film è basato sul fumetto ideato originariamente da Robert Kanigher e Ross Andru nel 1959.

