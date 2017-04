L’arrivo online delle prime immagini ufficiali e del trailer di, terzo film dedicato alle avventure solitarie del Dio del Tuono, hanno evidenziato una certa somiglianza stilistica e nei toni – quantomeno apparenti – condi James Gunn.

La questione è stata affrontata da Kevin Feige in un’intervista con Heroic Hollywood.

Ecco cosa ha dichiarato il boss dei Marvel Studios.

Beh, direi, e la gente lo capirà mano a mano che vedrà più cose, che si tratta proprio di un film con i toni di Taika che di Guardiani della Galassia. Sta aggiungendo un punto di vista davvero unico e di sicuro il successo di Guardiani della Galassia ha aumentato il nostro livello di sicurezza che ci ha portato a voler seguire strade differenti, divertenti e bizzarre, un percorso che ci ha portato a Doctor Strange e, sicuramente, a tutta una serie di cose che stiamo facendo in Avengers: Infinity War.

Dalla sinossi del film:

In Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, troviamo Thor, senza il suo potente martello, imprigionato dall’altro lato dell’Universo e alle prese con una lotta contro il tempo per tornare ad Asgard e bloccare Ragnarok – la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana – per mano di una potente, nuova minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un mortale scontro nell’arena dei gladiatori che lo porrà contro il suo ex- alleato e amico, l’Incredibile Hulk!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.