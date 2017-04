Come sapete,è un grande fan della pellicola cinematografica e del formato panoramico

Proprio le cineprese IMAX sono state grandi protagoniste del suo nuovo film, Dunkirk: diverse scene del kolossal di guerra sono state girate in questo formato, e grazie a Entertainment Weekly scopriamo ora che le pesantissime attrezzature necessarie per girare il film in questo modo sono state utilizzate in modi finora “impensabili”. In particolare, la cinepresa (del peso di 25 chili) è stata utilizzata come camera a mano per diverse sequenze, come spiega lo stesso Nolan:

Il direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema aveva tenuto la cinepresa IMAX a mano per qualche segmento durante Interstellar, in maniera molto efficace. Ma con questo film ho dovuto dargli la bella notizia: lo avrebbe fatto per buona parte del film! Abbiamo dovuto coinvolgere diversi massaggiatori.

La cinepresa panoramica è stata utilizzata in moltissime scene, persino dentro la cabina di pilotaggio dell’aereo pilotato da Tom Hardy, utilizzando uno stile molto poco associato al formato IMAX:

Siamo persino riusciti a salire su una piccola barca con un ristretto numero di personaggi e girare in IMAX come se stessimo girando con una videocamera GoPro.

Tra pochi mesi scopriremo se l’effetto sarà immersivo come desiderato da Nolan: qualche tempo fa abbiamo potuto dare un’occhiata proprio al prologo IMAX del film, e in questa pagina trovate le nostre impressioni.

