Guardiani della Galassia Vol. 2, l’attesissimo cinecomic di James Gunn, da oggi è finalmente in tutte le sale cinematografiche italiane.

Per l’occasione, ecco uno sguardo a tutti i prossimi film targati Marvel Studios in arrivo quest’anno, in sviluppo e prossimamente in produzione.

Qual è il vostro film più atteso? Ditecelo nei commenti!