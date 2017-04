Secondo quanto riportato da Deadline (American Horror Story) sarebbe ufficialmente entrata a far parte del cast di, lo spin-off della serie diincentrato sulla presenza demoniaca con le fattezze di una suora già vista in

Il film, diretto da Corin Hardy, arriverà il 13 luglio 2018.

Scritto da Gary Dauberman e James Wan, prodotto da Wan e da Peter Safran, The Nun sarà il secondo spin-off di The Conjuring dopo Annabelle, film per il quale è previsto un sequel in arrivo l’11 agosto del 2017. I vari film del franchise hanno incassato complessivamente circa 895 milioni di dollari.