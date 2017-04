Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dal 26 aprile i possessori di Oculus possono sperimentare un’esperienza a dir poco terrificante ispirata ad, l’atteso film di Ridley Scott in uscita nelle sale a maggio.

Per l’occasione è stata infatti realizzata una particolare esperienza in Realtà Virtuale chiamata Alien: Covenant – In Utero e diretta da David Karlak che porta lo spettatore all’interno di un utero visto dal punto di vista di un Neomorfo al momento della sua nascita.

Ecco il video promozionale seguito dal comunicato stampa ufficiale:

LOS ANGELES – April 26, 2017 – Twentieth Century Fox, FoxNext VR Studio, RSA VR, MPC VR, Mach1 ed i partner tecnologici AMD RADEON and DELL presentano oggi ALIEN: COVENANT In Utero, un’esperienza di realtà virtuale disponibile per Oculus proprio in occasione dell’Alien Day, oggi 26 Aprile.

L’Alien Day includerà in tutto il mondo una serie di attività per i fan, mentre aumenta l’attesa per il nuovo emozionante capitolo della rivoluzionaria saga sci-fi thriller ALIEN, ALIEN: COVENANT, nei cinema italiani dall’11 Maggio.

Prodotto da Ridley Scott e diretto da David Karlak, ALIEN: COVENANT In Utero è un’esperienza di realtà virtuale a 360° : un vivido incubo che vi farà vivere il terrificante incontro personale e ravvicinato con un alieno Neomorfo al momento della sua nascita. I fans potranno esplorare il mondo attorno a loro e rivivere i primissimi attimi del Neomorfo in un ambiente estremamente immersivo.

“Con l’esperienza di In Utero, la partecipazione del pubblico è portata ad un nuovo, inedito livello. Puoi essere un Neomorfo, esplorare cosa succede attorno a te e dentro di te” ha detto Ridley Scott.

“Prima ancora che iniziassi ad usare una videocamera, ALIEN è un film che mi ha decisamente infleunzato. Questo film mi ha aperto gli occhi su un mondo nuovo di esperienza cinematografica. Per me è un onore poter dirigere ALIEN: COVENANT In Utero e poter costruire qualcosa di nuovo a partire dall’universo creato da Ridley Scott. Sfruttando sia lo storytelling tradizionale che la tecnologia emergente della realtà virtuale, il mio scopo era quello di creare qualcosa di nuovo e coraggioso, a cui Ridley ha dato il proprio sostegno sin dall’inizio” ha aggiunto Karlak.

E’ possibile provare il video 360° su Oculus platform dal 26 Aprile. Sarà disponibile dall’app Oculus Video per Oculus Rift o Samsung Gear VR. Ci sarà anche un trailer 360° dell’esperienza, disponibile su Facebook.

MPC è lo studio di VFX che ha curato gli effetti visivi per il film ALIEN: COVENANT. Mentre il team lavorava sul set, l’unità di realtà virtuale della MPC– MPC VR – sviluppava in contemporanea questa esperienza immersiva. Gli asset del film sono stati usati anche per la produzione di ALIEN: COVENANT In Utero. Inoltre, il lavoro di motion capture è stato portato avanti al Technicolor Experience Center (TEC). Durante lo sviluppo di questa esperienza di realtà virtuale, MPC ha utilizzato tecnologie AMD RYZEN e RADEON basate su sistemi DELL Inspiron.

“Il lavoro di VR per ALIEN: COVENANT In Utero è stata un’avventura creativa perché dovevamo restare fedeli al mondo Alien esistente, preparando la strada per il nuovo film. Per raggiungere un pubblico più ampio possibile, abbiamo lavorato con i colleghi del Technicolor Experience Center per assicurarci che ALIEN: COVENANT In Utero funzionasse su HMD mobile e tethered. Dato che la saga alien è un fenomeno globale, stiamo localizzando l’esperienza VR in 12 lingue differenti” ha detto Logan Brown, Head of VR and Immersive Content – Film US di MPC VR, e Executive Producer a Technicolor Experience Center.

“Per AMD il confine tra immaginazione ed invenzione è molto labile. Siamo orgogliosi di aver collaborato a questa emozionante esperienza VR per ALIEN: COVENANT e di aver collaborato con tutti i soggetti coinvolti” ha affermato Roy Taylor, Corporate Vice President per la VR a AMD.