Il titolo del quarto Avengers è stato rivelato o no da Zoe Saldana?

Nel video che vi abbiamo fatto vedere ieri, l’attrice ha spiegato di essere nel bel mezzo delle riprese del terzo episodio, Avengers: Infinity War, e che a fine anno dovranno tornare tutti sul set per girare il quarto, “Gauntlet”.

Secondo James Gunn però, si è trattato solo di un fraintendimento:

Non è il titolo del film. Secondo me Zoe ha semplicemente pronunciato male il tutto. Parlerò con lei dopo, ma per me ha semplicemente detto “Infinity Gauntlet” al posto di Infinity War.

Vi terremo aggiornati!

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.