La Skydance ha impresso un’accelerazione alle trattative per formare il team creativo di. Proprio ieri, vi abbiamo riportato che Ang Lee è al momento al centro di una fase negoziale per curarne la regia. È l’Hollywood Reporter a rivelare oggi che nel ruolo del protagonista potrebbe esserci. Si tratterebbe, data la natura del film, di un curioso “doppio ruolo”: la trama ruota intorno a un assassino che si ritrova in un’inaspettata battaglia contro un clone di se stesso, più giovane di 25 anni e all’apice delle abilità.

La Skydance ha preso in carico il progetto nel 2015. Si tratta di un film di stampo action/thriller rimasto a lungo in fase di progettazione e più volte accantonato, al quale sono stati legati, negli anni, i nomi di Curtis Hanson e Mel Gibson. Allo script hanno poi contribuito, nel tempo, Brian Helgeland, Andrew Niccol e David Benioff.

A produrlo sarà Jerry Bruckheimer. Non resta che attendere l’esito delle trattative per sapere se Gemini Man sarà o meno il prossimo lavoro del regista di Vita di Pi e se avrà come protagonista Smith. Come saprete, l’attore è al momento anche il frontrunner per il ruolo del Genio della lampada nel live-action di Aladdin.

Fonte: Hollywood Reporter