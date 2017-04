La pluridecennale guerra editoriale fraha ormai da tempo traslocato sul grande schermo a suon di universi cinematografici.

Di questo argomento che appassiona così tante persone qua e là per il globo ha parlato recentemente anche Chris Pratt, lo Star-Lord dei Marvel Studios, spiegando perché, secondo lui, in materia di film corali Avengers funzioni meglio di Suicide Squad, il campione d’incassi Warner incentrato sui villain della DC.

Mi piacciono davvero i film della Warner penso siano davvero cool e non ho aspre critiche da fare nei loro riguardi. Ma un difetto che ho riscontrato è che magari hanno introdotto un po’ troppi personaggi in Suicide Squad. Hanno speso dieci minuti introducendo i vari protagonisti e per spiegare allo spettatore perché dovrebbe importargli di loro al posto di ideare delle Trilogie per ciascuno e instaurare un vero rapporto affettivo con il pubblico […] È come col legno duro. Cresce molto lentamente così poi diventa molto forte. Non hanno prodotto subito The Avengers. Hanno fatto Iron Man e l’hanno testato per assicurarsi che funzionasse. Poi hanno fatto il secondo e il terzo, hanno fatto Captain America e Thor, hanno fatto sì che il pubblico avesse sete di questi personaggi e poi li hanno messi insieme in The Avengers.