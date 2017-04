Sono un po’ deluso che abbiamo cambiato i personaggi così, amavo il modo di Zack di fondere combattimento e Hip-Hop, era un elemento importante di chi fosse in quanto Power Ranger. Se avessero aggiunto del parkour o altri elementi di quel personaggio sarebbe stato fantastico.

Intervistati da ComicBook,, interpreti dei ranger nero e blu nella serie Mighty Morphin’ Power Rangers degli anni 90, si sono detti delusi dal reboot cinematografico di. Come dichiarato da Jones:

Critiche anche da Yost, interprete di Billy nella serie tv:

Quando noi esclamavamo “Trasformazione!” (in originale “It’s Morphin Time!”) significava “Ora siete nella merda”. Nel film lo hanno esclamato in modo talmente apatico da farmi esclamare “State scherzando?”

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con le critiche dei due attori? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Power Rangers segue la storia di cinque ordinari studenti liceali che devono diventare straordinari quando scoprono che la loro piccola città di Angel Grove – e il mondo – sono sull’orlo dell’oblio a causa di una minaccia aliena. Scelti dal destino, i nostri eroi si rendono conto di essere gli unici a poter salvare il pianeta. Ma per farlo dovranno superare i propri problemi e unirsi come Power Rangers prima che sia troppo tardi.

Cosa ne pensate? Potete commentare la notizia qui sotto o in questo topic del Forum Cinema.

Il film è prodotto dalla Lionsgate e dalla Saban Films; alla sceneggiatura Ashley Miller e Zack Stenzt (X-Men: L’Inizio). La trama del film è incentrata, proprio come la serie originale, su un gruppo di cinque teenager che diventano difensori del Pianeta dopo aver ottenuto poteri extraterrestri.

Nel cast Dacre Montgomery (A Few Less Men) nei panni di Jason il Ranger Rosso, RJ Cyler (Me and Earl and the Dying Girl) come Billy il Ranger Blu, Naomi Scott (The 33) come Kimberly la Ranger Rosa, Becky G (Empire) come Trini la Ranger Gialla, Ludi Lin (Monster Hunt) come Zack il Ranger Nero, ed Elizabeth Banks come Rita Repulsa.

Mighty Morphin Power Rangers: the Movie, del 1995, e Turbo: A Power Rangers Movie del 1997. Oltre a una serie tv di grande successo andata in onda tra il 1993 e il 1996, i Power Rangers sono rimasti in televisione per due decenni in varie forme. Sono usciti anche due film per il cinema , del 1995, edel 1997.

Il film è un’esclusiva per l’Italia di Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema ed è distribuito da 01 Distribution.

Fonte: CB