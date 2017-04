Come vi abbiamo detto ieri,di, le cui riprese sono in corso ora a Vancouver, non uscirà più a febbraio 2018 ma il 3 agosto 2018, sei mesi dopo. Lo spostamento darà più spazio alla post-produzione del film, ma soprattutto lo posizionerà in un periodo dell’anno più ricco di uscite: si tratta insomma di una iniezione di fiducia nella pellicola.

E in materia di effetti speciali, il tweet diffuso un paio di giorni da dal filmmaker conferma che nella pellicola avremo a che fare con un Predator “vecchia scuola” e non in computer grafica. A interpretare il cacciatore alieno, sarà un attore molto alto con addosso un apposito costume.

I am standing on set next to a 7-foot tall gentleman in a Predator suit — so no, it is not all CGI. — Shane Black (@BonafideBlack) 23 aprile 2017

Scritto da Black assieme a Fred Dekker, il film vede nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Alfie Allen (Game of Thrones) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).

Il film approderà nelle sale americane il 3 agosto 2018.