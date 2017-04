Un paio di settimane fa, è arrivata la notizia relativa all’ingaggio di Jude Law come giovanenei prossimi film della saga di

A distanza di qualche giorno, la star britannica ha parlato per la prima volta della questione esternando la sua speranza di incontrare J.K.Rwoling a stretto giro di posta per discutere del personaggio.

Law ha spiegato di aver appreso la notizia del suo casting mentre stava effettuando le prove per Obsession, lo spettacolo teatrale attualmente in cartellone al Barbican di Londra e di non sapere ancora come verrà affrontata la questione della relazione fra Silente e Gellert Grindelwald.

Innanzitutto spero di incontrare presto J.K.Rowling e di parlare di Silente per capire esattamente “chi sia”, per comprendere quello che lei vuole da lui e avere una visione più precisa di quelle che sono le sue idee per la “versione giovane” di quest’uomo straordinario.

Continueremo a seguire con estremo interesse la questione…

Dal momento che i film copriranno una linea temporale che va dalla fine degli anni ’20 al 1945, anno dello scontro finale tra Silente e Grindelwald, è probabile che Law abbia firmato un contratto per 4 film.

La produzione si terrà, come già annunciato, nel Regno Unito (quindi tra i Leavesden Studios e forse anche la Scozia) e anche a Parigi questa estate.

L’uscita è fissata al 16 novembre 2018.