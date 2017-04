La saga di Narnia continuerà.

Variety rivela infatti che Joe Johnston (Captain America: il Primo Vendicatore) dirigerà Le Cronache di Narnia: La Sedia d’Argento, il nuovo adattamento del romanzo di C.S. Lewis annunciato l’anno scorso dalla TriStar Pictures, una divisione della Sony Pictures. Il film verrà prodotto da TriStar assieme a The Mark Gordon Company, The C.S. Lewis Company ed Entertainment One.

L’annuncio del regista era imminente: solo settimana giorno fa, infatti, l’attore William Moseley aveva rivelato durante un evento con i fan filippini che le riprese inizieranno in autunno e proseguiranno durante il 2018, per una release fissata per l’inverno del 2018.

Alla sceneggiatura del film, tratto dal quarto romanzo della serie di libri di Lewis, David Magee, nominato a due Premi Oscar per Vita di Pi e Neverland – Un Sogno per la Vita. Alla produzione Mark Gordon, Douglas Gresham, Vincent Sieber e Melvin Adams. Protagonista della storia Eustace Scrubb, interpretato da Will Poulter in Il Viaggio del Veliero (2010). Il ruolo verrà interpretato però da un nuovo attore, e il film dovrebbe servire anche come reboot della saga.

Vi terremo aggiornati!