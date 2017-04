Saràa interpretarenell’omonimo film della Walt Disney Pictures diretto da

La storia sarà incentrata sulla vita adulta dell’uomo che, da bambino, fu l’ispirazione per il giovane protagonista dei libri di Winnie the Pooh. Una volta cresciuto, perderà la gioia che aveva da piccolo. Sarà a questo punto che Pooh deciderà di visitarlo, per ricordargli lamagia del Bosco dei Cento Acri.

Scritto inizialmente da Alex Ross Perry, il film è stato riscritto recentemente da Tom McCarthy (Il Caso Spotlight), e infine da Allison Schroeder (Il Diritto di Contare).

Si tratta di uno dei due progetti attualmente in produzione basati sulla storia di Christopher Robin Milne, protagonista delle avventure di Winnie the Pooh e, nella realtà, figlio dell’autore A.A. Milne. L’altro film, Goodbye Christopher Robin, è prodotto dalla Fox Searchlight, vede come protagonisti Margot Robbie e Domnhall Gleeson e uscirà il 10 novembre di quest’anno, ma sarà più che altro un biopic di A.A. Milne.

Fonte: Hollywood Reporter