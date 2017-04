Attenzione: possibili spoiler su Guardiani della Galassia Vol. 2

In Guardiani della Galassia Vol. 2 abbiamo modo di conoscere meglio il personaggio di Nebula, interpretato da Karen Gillan. In una delle sue ultime interviste, l’attrice ha avuto modo di parlare del proprio ruolo e di rivelare che, originariamente, per il suo personaggio era prevista la morte nel primo capitolo della saga dei Guardiani. Come dichiarato dall’attrice:

No, non prevedevo un arco narrativo per Nebula. Avevo la netta sensazione che ci fosse spazio per approfondire il personaggio in futuro, ma in origine lei doveva morire nel primo film, mi ricordo di averlo letto nello script. Chiaramente non è morta, e poi ho scoperto che sarebbe tornata anche nel secondo capitolo. Quando ho potuto leggere di tutte le cose meravigliose circa il suo passato e del suo rapporto con Gamora, sono stata felicissima.

In passato, James Gunn aveva già rivelato di avere in mente un potenziale spin-off dedicato esclusivamente a Nebula. Per quanto le possibilità che il progetto possa concretizzarsi sono, a oggi, abbastanza scarse, l’attrice si è detta disponibile:

Non so se accadrà mai, ma a me piacerebbe. Sarebbe interessante vedere un nuovo film con una protagonista femminile di questo tipo. In cantiere c’è già Captain Marvel, il che è molto emozionante. Ma potrebbero esserci altre protagoniste in arrivo.

Questa la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

L’uscita americana è fissata per il 5 maggio 2017. Il film è uscito il 25 aprile 2017 in Italia.

Fonte: CBM