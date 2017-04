Come sapete,è disponibile anche in formato IMAX 3D in tre cinema italiani (due a Milano, uno ad Afragola). Molti film vengono distribuiti nei cinema IMAX con il formato “tradizionale” sullo schermo (la rimasterizzazione interessa la qualità dell’immagine e l’audio immersivo), ma nel caso della pellicola di James Gunn vi sono diverse scene progettate per essere viste a tutto schermo nelle sale IMAX. Complessivamente le sequenze in IMAX sono circa 40 minuti della durata totale del film.

Una nuova featurette ci spiega la differenza tra vedere il film nel formato tradizionale e nel formato IMAX:

Spiega il regista:

Penso che IMAX sia una esperienza completamente immersiva. E penso che abbia molto valore andare a vedere un film al cinema, circondati da altre persone… ma deve trattarsi di un cinema per il quale valga davvero la pena. Parte del nostro film è in aspect ratio 2:40:1, il rapporto tradizionale. Ma in alcune scene ci apriamo a un formato molto più ampio, 1:9:1, e lungo tutto il film passiamo da un rapporto all’altro. L’effetto è molto divertente per lo spettatore: si passa da una immagine più stretta (in altezza) a una molto più ampia, a seconda di quello che succede nelle varie scene. Nelle parti più lente e tranquille l’effetto è più intimo, mentre per le scene spettacolari l’effetto è completamente immersivo, e poi si torna a qualcosa di più intimo… Penso che questo effetto sia dato perfettamente dal passaggio da un formato all’altro disponibile con l’IMAX. Ci sono poi degli elementi che escono dallo schermo, come capitava un paio di volte nel primo film. Insomma, vedere Guardiani della Galassia Vol. 2 su uno schermo IMAX sarà un’esperienza completamente diversa da quella che vivreste a casa, perché è davvero spettacolare.

Avete visto il film in IMAX? Diteci cosa ne pensate nei commenti!