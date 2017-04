Anche nel caso dici sono una serie di scene che “mancano all’appello”, ovvero sequenze mostrate (o di cui si è discusso) in fase di promozione e poi tagliate dal montaggio finale per motivi di ritmo, di durata o di “gusto”.

La differenza con altri blockbuster, giustificati dal fatto che i trailer vengono realizzati ben prima che il film sia ultimato e montato, è che James Gunn ha deliberatamente fatto inserire nella campagna marketing scene e inquadrature che già sapeva di aver tagliato.

È il caso, ad esempio, dello spot che trovate a seguire usato per promuovere l’arrivo del full trailer del film. Nella sequenza, poco dopo la “riunione di famiglia”, i Guardiani si trovano attorno al fuoco a mangiare e Drax non riesce a trattenersi dall’emettere qualche suono un po’ troppo molesto.

Slurp!

Alcuni fan si sono lamentati sui social di questo momento un po’ “disgustoso” e Gunn è intervenuto per concordare: “Lo trovavo divertente, ma avevo qualche dubbio. Alla fine non è nel film per la cronaca“.

Fraintendimenti tra sorelle

Un altro momento presente negli spot televisivi è uno scambio tra le due sorelle con una battuta che fa leva sulla somiglianza fonetica in lingua originale tra “Guardian” (guardiano) e “garden” (giardino). “Ed eccola qui, l’eroina” commenta Nebula. “Una dei Giardini della Galassia“. “Guardiani della Galassia” la corregge Gamora. “Perché mai dovremmo chiamarci Giardini?.

Riflessi non così veloci

Sempre gli spot ci regalano un ciak alternativo con Dave Bautista. Dopo che Mantis viene colpita da un detrito infuocato, nel film, Drax la avverte di stare attenta con un certo ritardo. Il filmato ci mostra invece Peter che assiste alla scena e commenta con un “Wow” e Drax ribatte: “Lo so, mi ha mancato per un soffio“.

Nonno Quill

Una delle sequenze che James Gunn ha ammesso di aver tagliato con grande dispiacere era invece ambientata sulla Terra e aveva per protagonista nonno Quill, interpretato da Gregg Henry. Il caso vuole che quella scena avesse un mucchio di easter egg per i fan.

Come spiegato dal filmmaker:

Con mio profondo dispiacere abbiamo dovuto tagliare una scena bellissima con nonno Quill sulla Terra che conteneva un mucchio di easter egg. Tante quante nel museo del Collezionista, oserei dire.

Gunn ha poi anticipato che intende condividere sui social un’immagine della scena in futuro, anche perché non è detto che finisca tra i contenuti speciali del Blu-Ray.

In generale, comunque, il filmmaker ha spiegato di aver tagliato 13 minuti di materiale in totale, anche se solo una manciata finirà nell’edizione Home Video.

Il cammeo di Nathan Fillion

Tra i minuti tagliati anche il cammeo di Nathan Fillion. La foto in questione è tratta da un momento dietro le quinte in cui l’attore “se la spassa sul set”, ma in realtà avremmo dovuto vedere Fillion nei panni di Simon Williams (Wonder Man nei fumetti) su un poster in una scena finita sul pavimento della sala montaggio.

Seguono, infine, una serie di inquadrature tagliate o alternative.

Questa la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

L’uscita è fissata per il 5 maggio 2017, per il 25 aprile 2017 in Italia.