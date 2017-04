Dopo aver preso parte aè attualmente in trattative con la Twentieth Century Fox per essere coinvolto in un altro cinefumetto. Parliamo di, adattamento cinematografico del fumetto di

La vicenda sarà incentrata su eroe ormai non più in attività che cerca di sistemarsi con la sua famiglia dopo una lunga carriera alle prese con minacce intergalattiche. Tuttavia, un messaggio proveniente da un mondo lontano lo costringerà a tornare in azione ancora una volta.

Tra gli altri film tratti dai lavori di Millar, Wanted, Kick-Ass e il franchise di Kingsman. A scrivere il film sarà Gary Whitta, già nel team di sceneggiatori di Rogue One: A Star Wars Story.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonti: CB, SplashReport