Morena Baccarin, Vanessa in Deadpool, è intervenuta come ospite allo show di Conan O’Brien dove ha avuto modo di parlare di una scena ben precisa presente nel cinecomic campione d’incassi uscito lo scorso anno, ovvero quella in cui il suo personaggio e Wade Wilson sono al centro di un lungo montaggio in cui li vediamo intenti a fare sesso in occasione di svariate festività come San Valentino, la Festa della Donna, Halloween e il Giorno del Ringraziamento.

L’attrice ha raccontato ridendo al conduttore che svariati segmenti non sono hanno trovato spazio nel final cut:

Ci abbiamo messo due giorni a girare quella scena di sesso perché doveva mostrare i due intenti a farsi le coccole per un anno intero e c’erano di mezzo tutte quelle ricorrenze per cui dovevamo sempre cambiare i nostro outfit. Ma molte sono rimaste sul pavimento della sala di montaggio. Perché ci sono davvero tante vacanze! E va bene così, perché c’è letteralmente un sacco di sesso e non penso che nessuno avesse l’effettiva necessità di vederne ancora.

Morena Baccarin è attualmente impegnata anche in Gotham dove interpreta una giovane Leslie Thompkins. Prossimamente la ritroveremo anche nel secondo capitolo di Deadpool.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Con la sua nuova abilità di guarire rapidamente e un pungente senso dell’umorismo, Deadpool andrà a caccia dell’uomo che gli ha quasi rovinato la vita.