Grazie al coinvolgimento in, nel ruolo di Daenerys Targaryen che l’ha resa celebre,conosce la virtù della segretezza e sa tagliare con l’accetta ogni dichiarazione a mezzo stampa per evitare la diffusione di potenziali spoiler.

Nel corso di un’intervista a CinemaBlend, l’attrice è stata incalzata a rispondere a varie domande circa il nuovo spin-off di Star Wars dedicato a Han Solo, le cui riprese sono attualmente in corso. Clarke, tuttavia, ha messo immediatamente in chiaro che nelle sue interviste è bene non aspettarsi alcuna rivelazione o alcun dettaglio circa trama e personaggi del film:

Davvero non posso dirvi assolutamente niente se non che Alden [Ehrenreich] è fantastico e che è stupendo fare qualcosa a questo livello con questo cast. Ma parlarne è ancora più spaventoso che parlare di Game of Thrones!

La pellicola, scritta e diretta da Phil Lord e Chris Miller, sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.

