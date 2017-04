Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Manca poco più di un mese all’arrivo nei cinema di, l’atteso cinecomic di Patty Jenkins interpretato da Gal Gadot.

In calce potete vedere la cover del numero speciale che EW ha dedicato alla pellicola seguita dalla .gif che segnala l’apertura della prevendita nei cinema inglesi.

Happy #NationalSuperheroDay! #WonderWoman is coming to cinemas. Pre-book your tickets NOW: https://t.co/HFEu7LUmC7 pic.twitter.com/08x4pgLrM3

— Wonder Woman UK (@wonderwomanuk) 28 aprile 2017